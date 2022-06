Anzahl der Nichtschwimmer nimmt in Langenfeld zu : Stadt bietet Schwimmkurse für Kinder an

Der Bedarf an Schwimmkursen in Langenfeld ist hoch. Stadt, Vereine und Institutionen wie die DLRG – im Bild DLRG-Trainierin Melina Beesch – versuchen, vorhandene Hallenzeiten möglichst optimal zu nutzen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Anmeldungen sind ab sofort bei der DLRG möglich. Die Ferienkurse werden vom Stadt-Sport-Verband und der Stadt Langenfeld gefördert.

(og) Immer weniger Kinder können schwimmen. Die Nachfrage ist groß. Deshalb werden in Langenfeld in den Sommerferien – vom 18. Juli bis 2. August – zusätzliche Anfängerschwimmkurse für Kinder ab sieben und neun Jahren angeboten. In enger Zusammenarbeit haben die Sportvereine DLRG, Schwimmverein Langenfeld 1912 und die Betriebs-Sport-Gruppe (BSG) Langenfeld ein Sonder-Schwimmprogramm im Hallenbad an der Langforter Straße aufgelegt, um dem durch die Pandemiesituation weiter verschärften Bedarf an Schwimmunterricht zu begegnen.