Unfall auf Haus Gravener Straße : Motorradfahrer schwer verletzt

() Bei einer Kollision zwischen einem Zweirad und einem Auto ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Feuerwehr Langenfeld rückt am Dienstagnachmittag gegen 14.34 Uhr zur Haus Gravener Straße aus. Der Kradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war bis 15.23 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Polizei war der Kradfahrer nach dem Zusammenstoß ansprechbar. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, so eine Sprecherin der Polizei.