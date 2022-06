Schwimmen und Spaß haben : Pack die Badehose ein – ab ins kühle Nass

Die Wassertemperatur passt schon mal, sagt Kristin Erven-Hoppe. Die Badegäste können an die Langforter Straße kommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Im Freibad an der Langforter Straße, am See der Wasserski-Anlage in Berghausen und im Mona Mare können die Menschen schwimmen gehen.

Wenige Tage vor dem kalendarischen Sommerbeginn, steigen die Temperaturen auf über 30 Grad Celsius. Da ist der Wunsch nach einer Abkühlung groß. Langenfeld und Monheim bieten dafür verschiedene Möglichkeiten. Beliebt sind das Langenfelder Freibad an der Langforter Straße und das Mona Mare. Aber auch die Badestelle der Langenfelder Wasserski-Anlage, oder der Unterbacher See in Düsseldorf bieten Erfrischung.

Das Langenfelder Freibad, Langforter Straße 70, ist bereits in die Sommersaison gestartet. Wasserrutsche, Sprungtürme und ein Nicht-Schwimmerbecken versprechen Spaß. Wer es lieber entspannt will, kann im Schwimmerbecken seine Bahnen ziehen. Geöffnet hat das Freibad wochentags von 6.30 bis 20 Uhr (montags ab 14 Uhr) und an Wochenenden sowie an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Tickets können online oder an dem Ticketautomaten im Foyer des Stadtbades gekauft werden. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Für Erwachsene kostet ein Ticket 3,60 Euro und Jugendliche, Schüler, Studenten und Azubis zahlen 1,80 Euro.

In Monheim bietet das Allwetterbad Mona Mare, Kurt-Schumacher-Straße 2, Entspannung. Entweder gemütlich Bahnen im Schwimmerbecken ziehen, oder sich im Freizeitbecken und Wasserrutsche austollen - beides ist möglich. Die Außenbecken sind zurzeit nicht nutzbar, da sie umgebaut werden. Ein Besuch des Mona Mare ist nur mit einer Online-Reservierung möglich. Geöffnet hat das Familienbad montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Ein Einzelticket für eine erwachsene Person kostet 5,50 Euro. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Der Eintritt für Jugendliche (4 bis 17 Jahre) kostet 3,30 Euro. Für Minigruppen (zwei Erwachsene und zwei Jugendliche oder ein Erwachsener und drei Jugendliche) kostet der Eintritt 13,50 Euro.

Action und Spaß verspricht die Wasserski-Anlage in Langenfeld, Baumberger Straße 88. Das Wasserski- und Wakeboardfahren bietet eine gute Abkühlung. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, kann auch am Badestrand entspannen und den Wassersportlern zuschauen. Mit einer Wassertemperatur von 22 Grad Celsius ist eine Abkühlung garantiert. Der Geländeeintritt bei Badewetter kostet für Erwachsene sechs Euro, Kinder sind frei und Jugendliche ab sieben Jahren vier Euro. Die verschiedenen Preise für Kurse befinden sich auf der Website. Tickets können im Onlineshop oder vor Ort gekauft werden. Ferienkurse müssen online gebucht werden. Seit Mai ist die Wasserski-Anlage wochentags von 14 Uhr bis zum Sonnenuntergang geöffnet. An Samstagen öffnet die Anlage bereits um 11 Uhr und an Sonntagen um 12 Uhr. Über das verlängerte Wochenende bis 19. Juni öffnet die Wasserski Anlage Langenfeld jeweils um 11 Uhr.

Insbesondere bei Jugendlichen beliebt, aber für alle Altersgruppen eine schöne Abkühlung, bietet der Unterbacher See in Düsseldorf. Sandstrände, Liegewiesen, Spielplätze, Badeplattformen und vieles mehr stehen zur Verfügung. Ein Bootsverleih verleiht sowohl Tret- und Ruderboote, als auch Segelboote und Partyflöße. Minigolfplatz, Grillplätze und ein Restaurant liegen direkt am See. Um diesen zu erreichen, fährt man dreißig Minuten mit dem Auto oder radelt über Feldwege (ca. eine Stunde Fahrzeit). Die beiden Strandbäder am See bieten schöne Schwimmflächen. Die Wassertemperatur liegt bei 23 Grad und das Wasser wird im Schwimmbereich bis zu fünf Meter tief. Am Nordstrand, Großer Torfbruch 18, gibt es viele Parkmöglichkeiten und am Südstrand, Am Kleinforst 300, wird in einen Textil- und einen FKK-Bereich unterteilt.