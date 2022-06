Förderung für Langenfelder Vereine : Gesellschaftsfonds: Frist endet

Langenfeld Anträge auf Förderung können noch bis zum 30. Juni eingereicht werden. Wer eine Fortbildung fürs Ehrenamt benötigt, kann ganzjährig eine Antrag stellen.

(og) Wer noch einen Antrag auf Förderung aus dem Gesellschaftsfonds der Stadt Langenfeld stellen möchte, sollte sich sputen. Die Antragsfrist endet am 30. Juni. Das teilt die Stadt mit. Seit 2008 fördert die Stadt besondere Projekte von Vereinen, Verbänden und Organisationen aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Familie, Sport, Soziales und Umweltschutz. „Gefördert werden Maßnahmen, die über die eigentliche Vereinsarbeit- und -ausstattung hinausgehen und insbesondere das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen, die eigene Öffentlichkeitsarbeit oder das Allgemeinwohlinteresse fördern“, erläutert die zuständige Erste Beigeordnete Marion Prell. Dafür habe die Stadt Langenfeld in den vergangenen Jahren mehr als 800.000 Euro zur Verfügung gestellt. 2021 waren es 22.480 Euro.