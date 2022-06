Halbjahresprogram Haus Bürgel : „Science Slam“ unterm Apfelbaum

Haus Bürgel in Monheim ist Weltkulturerbe. Auch der Kreis Mettmann fördert neue Programmpunkte in der zweiten Jahreshälfte. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Rund ums Weltkulturerbe in Monheim: Biologische Station, Pferdezucht und Römisches Museum machen Programm rund um die Natur. Ein „Bürgeler Klimalager“ findet in den Sommerferien erstmals auf der Wiese hinter dem Herrenhaus statt.

Von Juli bis Dezember warten die Biologische Station, das Römische Museum und die Pferdezucht Reuter wieder mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm für alle Altersgruppen auf. Das teilt Anna-Lena Weber von der Haus Bürgel Betriebs gGmbH mit. Neben vertrauten Veranstaltungen wie Führungen, Vorträgen und Ferienprogrammen, soll es mit einem Klimacamp und Science Slam auch einige neue Highlights zu entdecken geben.

Darüber hinaus bietet die Biologische Station im Rahmen ihres Programmes, Bestimmungskurse für Pflanzen, Fledermäuse, Nachtfalter und Wasservögel, Pflegeeinsätze an fünf verschiedenen Standorten und viele Aktionen rund um die Obsternte an.

Im Römischen Museum sind weiterhin die offenen Führungen sowie Gehörlosenführungen einmal im Monat fester Bestandteil des Programms. Außerdem sind auch in der zweiten Jahreshälfte gewohnt spannende Vorträge zur Geschichte der Römer und des Kastells geplant. Nachtwanderungen, gemeinsames Kochen am Lagerfeuer und Schlafen unter freiem Himmel – das verspricht das „Bürgeler Klima-lager“, das dank finanzieller Unterstützung des Kreises Mettmann in den Sommerferien erstmals auf der Wiese hinter dem Herrenhaus stattfinden kann.

Klimawoche Vom 1. bis 5. August bieten die Biologische Station, des Römischen Museum und die Kaltblutpferdezucht Reuter gemeinsam ein spannendes Programm rund um das Thema Klima (CO 2 einsparen) und schaffen einen Raum zum Fragen, Entdecken und Diskutieren für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren.

Forschung Ein weiteres Highlight in diesem Sommer ist der „Science Slam unterm Apfelbaum“ am Samstag, 9. Juli um 19 Uhr, bei dem Wissenschaft auf Unterhaltung trifft: In gemütlicher Atmosphäre mit Picknickdecken, Musik und kalten Getränken, präsentieren junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der Streuobstwiese nicht nur allgemein verständlich, sondern außerdem unterhaltsam ihre Forschungsergebnisse aus dem Bereichen römische Geschichte, Biologie und Umweltschutz. Danach entscheidet, ähnlich wie beim Poetry Slam, das Publikum, wer den Slam gewinnt.

Bioblitz-Wettbewerb Um Groß und Klein für die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu begeistern, ruft die Biologische Station zur Teilnahme am Bioblitz-Wettbewerb auf, bei dem es darum geht, innerhalb eines bestimmten Gebiets in einem ausgewählten Zeitraum so viele Arten wie möglich nachzuweisen. Die Naturbeobachtungen werden das ganze Jahr über die kostenlose App „ObsIdentify“ gemeldet, um so nicht nur möglichst viele Menschen für die umliegende Natur zu begeistern, sondern außerdem gemeinschaftlich die heimische Natur- und Pflanzenwelt für die Grundlagenforschung sowie den Naturschutz zu erfassen. Nach einmaliger Registrierung wird für die Nutzung der App lediglich ein Smartphone benötigt. Die App verfügt über eine automatische Bestimmungsfunktion. So können alle Naturbegeisterten auch ohne Artenkenntnisse beim Bioblitz mitmachen.