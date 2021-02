Leichenfund im Rheinbogen : Vermisster Mann aus Monheim tot aufgefunden

Monheim Gut zwei Wochen nach seinem Verschwinden ist ein 52 Jahre alter psychisch erkrankter Mann aus Monheim am Rhein tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tod durch Erfrieren oder einer inneren Ursache aus.

Einen grausigen Fund hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine 80-jährige Frau beim Spaziergang über einen Feldweg an der Bleer Straße in Monheim gemacht. In einem angrenzenden Waldstück nahe des Rheins hat sie den leblosen Körper eines Mannes entdeckt. Die Monheimerin rief die Polizei, die stellte schnell fest, dass es sich bei dem Leichnam um den als vermisst gemeldeten 52 Jahre alten Monheimer handelt.