Am 14. April in der Innenstadt Monheim lädt zum Frühlingsfest und erwartet zehntausende Besucher

Die Landpartie am Rathausplatz wird gemeinsam mit der Europa-Union organisiert. Im Rahmen der Monheimer Europawoche, die sich in diesem Jahr Schweden widmet, genießen die Besucher hier skandinavische Gemütlichkeit. Während Eltern Köttbullar, Hot Dogs und schwedische Erbsensuppe verkosten, können Kinder eigene Blumenkränze binden oder Elche basteln. In Anlehnung an ein bekanntes Möbelhaus wird am Rathausplatz ein riesiges Bällebad aufgebaut. „Das XXXL-Bällebad soll das größte mobile Bällebad in ganz Europa sein – da dürfen sich also nicht nur Kinder drin austoben“, so Packeisen. Die Honorarkonsulin Schwedens, Juliane Kronen, Bürgermeister Daniel Zimmermann und Roland Gunia, Vorsitzender der Monheimer Europa-Union, werden die Europawoche um 12.30 Uhr gemeinsam eröffnen.