Fußball, Oberliga : Saka ist in Baumberg gleich doppelt wichtig

Kosi Saka führte seine Mannschaft in dieser Saison in drei Spielen als Kapitän auf den Rasen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Kosi Saka gehört bereits jetzt in die Top 10 derjenigen mit den meisten Einsätzen bei den Sportfreunden Baumberg. Beim Fußball-Oberligisten hat der 35-Jährige seine Heimat gefunden: Er hat seinen Vertrag nun verlängert und bleibt den Sportfreunden als Spieler und Jugendleiter erhalten.

Salah El Halimi gerät angesichts der Vertragsverlängerung um ein Jahr mit dem inzwischen 35-Jährigen ins Schwärmen. „Kosi ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und unser Abwehrchef. Er kommandiert wie kein Zweiter und kann kein einziges Trainingsspielchen verlieren“, sagt der Trainer der SFB. Saka sei ein „Siegertyp“ und gehe mit seiner Einstellung und seinem Ehrgeiz in jedem Training vorbildhaft voran. „Mittlerweile hat er hier in Baumberg eine neue Heimat gefunden. Ich bin froh, dass er in einen Jungbrunnen gefallen ist und weitermacht.“

Coaches In seiner Fußballer-Laufbahn hat Kosi Saka eine Vielzahl an Trainern erlebt – darunter auch eine Schalker Legende.

In Baumberg sind sie gleich doppelt glücklich darüber, dass sie Saka weiter in ihren Reihen wissen dürfen. Schließlich ist der zweifache kongolesische Nationalspieler seit einiger Zeit nicht nur Jugendtrainer, sondern auch -leiter bei den Sportfreunden. „Dass er ein ausgezeichneter Fußballer ist, steht außer Frage“, betont der Sportliche Leiter der SFB, Engin Akkoca, „doch Kosis Stellenwert geht deutlich über seine sportlichen Qualitäten hinaus. Er ist ein absoluter Führungsspieler, der im Verein sowohl als Spieler als auch als Jugendleiter großen Respekt genießt.“

Mit beinahe 150 Partien für das Team von der Sandstraße gehört Saka schon jetzt in die Top 10 der am meisten eingesetzten Spielern bei den SFB – zumindest was die jüngere Vereinsgeschichte betrifft. Und sollte Coach El Halimi Recht behalten und der Innenverteidiger in einen sprichwörtlichen Jungbrunnen gefallen sein, besteht kein Grund, daran zu zweifeln, dass Saka noch einige weitere Jahre für Baumberg auflaufen kann. Denn seine Wichtigkeit für den Verein stellt er Woche für Woche zur Schau: auf dem Platz als Leitwolf und abseits davon als Ansprechpartner für den Nachwuchs der SFB.