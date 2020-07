Anschauungsobjekt : Potemkinsche Fassade gibt Ausblick auf Rathauscenter-Umbau

Am Monheimer Tor entsteht derzeit ein 5 Meter breites und 8,5 Meter hohes Anschauungsstück der künftigen Fassade mit Schaufenster und erster Etage. Foto: Stadt Monheim/Birte Hauke

Monheim Ähnlich einem Potemkinschen Dorf entsteht jetzt in der City vor einem unscheinbaren Flachbau ein Stück Fassade mit hohen Fenstern. Laut Stadtsprecherin Birte Hauke soll dieses Schaustück am Durchgang zwischen Monheimer Tor und Rathauscenter in Kürze zeigen, „wie die neue Monheim-Mitte einmal aussehen wird“.

Bis Ende August werde dieses etwa 5 Meter breite und 8,5 Meter hohe so genannte Fassaden-Mock-up fertig sein. „Mit Verblendmauerwerk, Schaufenster und Markise gibt es dann einen ersten Ausblick auf die umgestaltete Innenstadt.“ Wie auf dem abgebildeten Architektenentwurf solle am Rathauscenter „ein modernes, offenes Quartier entstehen, das Einkaufen, Freizeit, Wohnen und Arbeiten auf ideale Weise miteinander kombinieren soll“. Im Juli 2019 hatte der Stadtrat die Umsetzung des Architektur- und Vermietungskonzeptes durch die städtische Tochtergesellschaft „Monheimer Einkaufszentren GmbH“ beschlossen. Nach Abriss des heutigen Flachbaus und dem Anbau von Erweiterungsflächen entsteht laut Hauke eine knapp 13 Meter breite Passage vom Busbahnhof mit direktem Blick zur Heinestraße. „Die Geschäfte richten sich künftig nicht mehr nach innen, sondern mit großen Schaufenstern direkt nach außen. Markisen über den hohen Schaufenstern sorgen für Sonnenschutz und sollen eine lebendige, warme Atmosphäre vermitteln.“

(mei)