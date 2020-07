Durch Mähdrescher verursacht : Feuerwehr löscht Brand auf Feld

21.07.2020 ++Langenfeld++ Mähdrescher löste Feldbrand aus - Landwirte und Feuerwehr verhinderten Brandausbreitung Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Abend zu einem Feldbrand an der Wolfhagener Straße / Am Schwarzen Weiher alarmiert. Durch Arbeiten mit einem Mähdrescher hatten sich ca. 10m² Feld entzündet. Die Arbeiter leiteten umgehend erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher und einer Wasserflasche ein und verhinderten somit eine Brandausbreitung. Durch die Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten mittels Schnellangriff durchgeführt. Während der Einsatzmaßnahmen entwickelte sich plötzlich an einer weiteren Stelle ein Brand. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Flammen ebenfalls schnell gelöscht werden. *** Local Caption *** 21.07.2020 ++Langenfeld++ Mähdrescher löste Feldbrand aus - Landwirte und Feuerwehr verhinderten Brandausbreitung Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Abend zu einem Feldbrand an der Wolfhagener Straße / Am Schwarzen Weiher alarmiert. Durch Arbeiten mit einem Mähdrescher hatten sich ca. 10m² Feld entzündet. Die Arbeiter leiteten umgehend erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher und einer Wasserflasche ein und verhinderten somit eine Brandausbreitung. Durch die Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten mittels Schnellangriff durchgeführt. Während der Einsatzmaßnahmen entwickelte sich plötzlich an einer weiteren Stelle ein Brand. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Flammen ebenfalls schnell gelöscht werden. Foto: Patrick Schüller