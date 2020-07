Bürgermonitor : Ärger über Bebauung um Feuchtbiotop

In der Neubausiedlung am Locher Weg entstehen überwiegend Ein- und Zwei-, aber auch Mehrfamilienhäuser. Foto: RP/Petra Czyperek

Langenfeld Der Reusrather Günter Striewe hat nach eigenen Angaben große Sorge, dass die neue Wohnsiedlung am Locher Weg das dort „ursprünglich als schützenswert gekennzeichnete Biotop“ nach und nach vernichtet. Es ist „nur noch ein kleiner gesetzlich als schützenswert gekennzeichneter Teil“ erhalten geblieben, so der Anwohner der Brunnenstraße.

Die Offenlandstiftung setzt sich für den Erhalt und die Schaffung von offenen Landschaften mit Heidestruktur oder Blumenwiesen mit vielfältigen und bedrohten Pflanzen und Insekten in der Region ein. In unmittelbarer Nachbarschaft entstehen aktuell rund 100 Wohneinheiten, überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser, aber auch Mehrfamilienhäuser.

Auch der Ortsverein des Umweltschutzbunds BUND betrachtet nach den Worten seines Vorsitzenden Karl Wilhelm Bergfeld die Bebauung an den Locher Wiesen und in Reusrath insgesamt mit Skepsis. „Die Anwohner möchten, dass der bestehende Grüngürtel erhalten bleibt“, sagt Bergfeld. „Langenfeld ist im Kreis Mettmann die Stadt mit dem wenigsten Grün.“ Auch der BUND fürchtet, das kleine Feuchtbiotop werde durch die Bebauung in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen.