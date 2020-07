Schulgebäude : So sehen Schularbeiten in den Ferien aus

Im neu errichteten Chemie-Raum der Kopernikus-Realschule: Architekt Frank Viering (l.) bespricht mit Mark Hampel die Restarbeiten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In Langenfeld ist der Anbau Kopernikus-Realschule fast fertiggestellt, am Konrad-Adenauer-Gymnasium startet jetzt erst die Baustelle für den lange geforderten neuen Verwaltungstrakt.

Mitten in den Sommerferien gibt es Schularbeiten – nicht schwarz auf weiß, sondern in Beton und Stahl. Wie die Bilder zeigen, ist der für rund 1,7 Millionen Euro errichtete neue Trakt der Kopernikus-Realschule fast fertig. Und auf dem Gelände des Konrad-Adenauer-Gymnasiums wird die nächste Großbaustelle eingerichtet. „Für den neuen Verwaltungstrakt werden jetzt Container und Kran aufgestellt“, sagt Architektin Sabine Leuchs vom städtischen Gebäudemanagement. „Kommende Woche gehen die Arbeiten dann los.“ 2,1 Millionen Euro sind dafür bis Ende 2021 veranschlagt.

Diese beiden Erweiterungen seien sehr wichtig, sagt der für die Schulen zuständige Fachbereichsleiter Ulrich Moenen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterten er und die städtischen Architekten, was sich dort und an sechs weiteren Langenfelder Schulen in diesem Sommer baulich tut.

Am Konrad-Adenauer-Gymnasium wird der neue Verwaltungstrakt dort errichtet, wo jetzt das Karree mit Sitzstufen ist. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Info Weitere Erneuerungen an mehreren Standorten Für insgesamt mehr als 100.000 Euro wird laut Gebäudemanagement in diesem Sommer in verschiedenen Schulgebäuden die Raumakustik verbessert. Teils würden Heizungsteile erneuert und Klassenzimmer gestrichen.

Kopernikus-Realschule (Immigrather Straße) Der zweigeschossige Anbau in Richtung Pommernweg wird Moenen zufolge gleich nach Ferienende in Betrieb gehen. Wegen der seit 2018 bestehenden Vierzügigkeit seien die zusätzlichen sechs Unterrichtsräume für die einzige Langenfelder Realschule dringend nötig, zudem befindet sich in dem Anbau ein Chemie-Raum. Laut Architekt Frank Viering gibt es darin Laborplätze mit Entlüftung und weiteren für Chemieexperimente wichtigen Sicherheitsvorkehrungen. Der Schriftzug „Kopernikus-Realschule“ steht auf der Fassade des aus vorgefertigten Betonwänden in die Höhe gewachsenen Anbaus. Er knüpft an den naturwissenschaftlichen Trakt des zur Immigrather Straße gerichteten Hauptgebäudes an und ist laut Viering über dessen Flur erreichbar. „Und das Dach ist entsprechend des Ratsbeschlusses ökologisch begrünt.“

Der Anbau der Kopernikus-Realschule zum Pommernweg: Auf der Fassade aus blauen und grauen Hartfaser-Platten steht auch der Name. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG, Auf dem Sändchen) Der neue Verwaltungstrakt wird eingeschossig an das heutige so genannte A-Gebäude angefügt, könnte später in Leichtbauweise um eine Etage aufgestockt werden. Nach den Plänen von Architektin Leuchs werden die zusätzlich errichteten Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume mit dem bestehenden Verwaltungstrakt räumlich zusammengeführt. Bisher beherbergen beide KAG-Gebäude eigene Verwaltungsräume. Seit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren beklagt Rektor Dr. Stephan Wippermann-Janda die für den Schulbetrieb problematische räumliche Trennung der KAG-Verwaltung. Und da sich die Schule gewandelt habe, brauche man mehr Beratungsräume. Leuchs zufolge wird der Neubau die Verwaltungsfläche mehr als verdoppeln und dort errichtet, wo sich heute das Karree mit drei Sitzstufen befindet. Der Neubau bekomme einen eigenen Zugang. Am A-Gebäude werden für einen Übergang Wände entfernt, „so dass sich eine gewisse Offenheit ergibt“. Eingeplant sei auch ein größerer Wartebereich. Mit Blick auf den Namensgeber Konrad Adenauer sollen laut Leuchs Artikel des Grundgesetzes in die von grauen Hartfaser-Platten geprägte Fassade eingebracht werden. Nach Fachbereichsleiter Moenens Angaben werden jetzt am KAG außerdem die Toilettenanlagen umfassend erneuert.

Prismaschule (Fröbelstraße/Am Hang) Für die Oberstufe der 2013 gegründeten Gesamtschule wird in der Dependance Am Hang (ehemalige Pestalozzi-Förderschule) Raum geschaffen. 200.000 Euro werden dort aktuell investiert, berichtet Moenen. „Acht Unterrichtsräume, Technikraum und Werkstatt sind Am Hang jetzt fertig.“

Bettine-von-Arnim-Schule (Hildener Straße) Für die vom Zweckverband Langenfeld-Hilden betriebene Gesamtschule treibt das Langenfelder Gebäudemanagement ein mehrjähriges Sanierungsprogramm voran. 450.000 Euro sind für den aktuellen Umbau des Verwaltungsgebäudes angesetzt, rund 300.000 Euro für verbesserten Brandschutz, neue Duschanlagen und weitere Sanierungsarbeiten.

Grundschule Richrath-Mitte Am katholischen Teilstandort Zehntenweg werden für insgesamt 140.000 Euro die Toiletten-Anlagen erneuert, berichtet Moenen. Und am Teilstandort Jahnstraße werde statt des zu kleinen und baufälligen Containers für den offenen Ganztagsbetrieb „irgendwann im Herbst“ ein neuer und größerer Containerbau für 80.000 Euro in Betrieb genommen.

Paulusschule (Treibstraße) Auf 140.000 Euro summieren sich laut Moenen bei der Berghausener Grundschule die Kosten für diverse technische Erneuerungen, „die man nicht sieht, die aber der Sicherheit und dem Schutz dienen“.