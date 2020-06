14 Wohneinheiten geplant : Ausschuss stimmt Bebauung Hülserweg zu

Am Hülser Weg in Leichlingen darf nach langem Widerstand der Anwohner nun weiter gebaut werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Gremium für Stadtentwicklung votiert für Bebauungsplan. Der Rat entscheidet am 25. Juni.

Bei der jüngsten Bürgerbeteiligung Hülserweg hatten sich viele Anwohner gegen weitere Bebauung ausgesprochen. Widerspruch kam vor allem gegen hohe Verkehrsaufkommen. Zugleich wurde befürchtet, der Durchgangsverkehr und Fahrten mit erhöhter Geschwindigkeit könnten zunehmen. Trotz aller Bedenken stimmten die Mitglieder im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung mit knapper Mehrheit für die Annahme des Bebauungsplanes. Ob im Wohngebiet demnächst die Bagger anrollen, entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung am 25. Juni.

Der Plan, der von Dezember bis Januar offenlag, sieht so aus: Zur Verkehrsberuhigung werden zusätzliche Erschließungsstraßen als verkehrsberuhigter Bereich und Mischverkehrsflächen mit Einbauten und Einengungen angelegt. Eine teils 5,50 Meter breite Verkehrsfläche soll laut Verwaltung „ausreichend Platz“ bieten, um „einen verkehrsberuhigten Bereich mit Verschwenkungen zur Geschwindigkeitsbegrenzung, öffentlichen Parkplätzen, Grünzonen zur Versickerung und vor allem Ausweichstellen vor den Engstellen jeweils im Einmündungsbereich Am Weißen Stein und Hülserweg im Rahmen der Straßenausbauplanung auszugestalten“. An verschiedenen Engstellen ist eine Aufweitung geplant, um den Begegnungsfall zweier Fahrzeuge zu gewährleisten. Die Verbindung zwischen den Planstraßen ist nur für den Fuß- und Radverkehr, Ver-, Entsorgungs- und Einsatzfahrzeuge erlaubt. Die Stadt ist deshalb überzeugt: Durch geringfügige Eingriffe in den vorhandenen Straßenraum kann ein sicheres Verkehrssystem geschaffen werden.

Eine Bebauung des 12.300 Quadratmeter großen Areals – es wird geprägt durch landwirtschaftliche Fläche und ein- bis zweigeschossige Gebäuden entlang der Straße Rothenberg, Hülserweg und Am Weißen Stein – wird schon seit längerer Zeit von Grundstückseigentümern unterstützt. Die Umsetzung ist bislang gescheitert, da die Erschließung nicht geklärt und eine Anbindung an den Weißen Stein nicht realisierbar war. Bis die Eigentümer der Wegeparzellen angrenzend an den Weißen Stein zum Verkauf bereit waren. Das bot die Chance, das ursprüngliche Erschließungskonzept in einem Bebauungsplanverfahren zu realisieren. Erlaubt sind freistehende Einfamilienhäuser ohne Einliegerwohnung, je drei Stellplätze sind nachzuweisen. Zugeständnis an Anwohner: Im Laufe des Verfahrens wurde die Anzahl der Wohneinheiten von 20 auf 14 reduziert.