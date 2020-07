Unfall : Polizei sucht 60-jährigen Mopedfahrer

Langenfeld Langenfeld (og) Die 36 Jahre alte Langenfelderin ist mit einem Schrecken davon gekommen, bleibt auf den Kosten für die Reparatur ihres Wagens – ein VW Tiguan – aber vermutlich sitzen.

Wie die Polizei mitteilt, war die 36-Jährige am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Solinger Straße unterwegs. Als sie links in die Kurze Straße einbiegen wollte, ist sie mit einem Kleinkraftrad zusammengestoßen. Der unbekannte Fahrer war laut Polizeibericht vom Gehweg auf die Solinger Straße gebogen, ohne auf den abbiegenden Wagen zu achten. Es kam zur Kollision. Dabei wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro am Auto. Obwohl die 36-Jährige den Fahrer des Mopeds zur Unfallaufnahme aufforderte, fuhr dieser weg. Er soll etwa 60 Jahre alt sein, kräftig, und trug einen beigefarbenen Sturzhelm. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02173 288-6310 entgegen.