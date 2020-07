Kultur : Sommerfrische unterwegs: Kultur geht an die Luft

LANGENFELD Am Samstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr, hinter der katholischen Kirche St. Martin wird es ein besonderes Schmankerl für Beethoven und Klassik-Fans geben. Roman Salyutov, Lev Gordin und Michael Kibardin kommen

(pc/og) Bühnenauftritte unter freiem Himmel: Das bietet die Schauplatz GmbH laut Sprecherin Andrea Kölzer an zwei Wochenenden unter dem Motto „Sommerfrische unterwegs!“ Am 25. Juli und am 1. August gehen in Richrath und Reusrath Veranstaltungen über die mobile Bühne.