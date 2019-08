Passantin sieht Mädchen : Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in Monheim

Monheim An der Prenzlauer Straße brannte ein Container.

(gut) An der Prenzlauer Straße in Monheim ist es zu einem Containerbrand gekommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr wurde am Mittwoch gegen 19.30 Uhr alarmiert. Sie konnte das Feuer auf dem Parkplatz schnell löschen. Es entstand kein größerer Schaden. Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, sie habe aus Richtung des Brandorts eine Jugendliche kommen gesehen, die sie wie folgt beschreibt: etwa 15 bis 17 Jahre alt, kräftige Figur, trug schwarze Shorts und ein rotes T-Shirt. Ob das Mädchen etwas mit dem Brand zu tun hat oder ob es sich bei ihr womöglich um eine weitere Zeugin handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Erst in der Nacht zu Dienstag hatten männliche Jugendliche an zwei anderen Stellen in Monheim Feuer gelegt – dank Zeugen hielt sich der Schaden in Grenzen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350.