Hilfe für kleine Ohren : Lions sammeln hunderte Hörgeräte für Arme

Info

Extra-Sammlung Zur Schlemmermeile am 31.August/1. Sptember in der Langenfelder Fußgängerzone werden am Lions-Stand Sammelboxen aufgestellt. Neben Hörgeräten bleiben Brillen ein Thema. Auch dabei gelingt der Lions-Organisation, die hierzulande nicht mehr benötigten Brillen zielgerichtet in ärmere Staaten weiterzuleiten. Die im Rheinland gesammelten Brillen werden von MEDICO in Le Havre aufgearbeitet, gereinigt, vermessen und katalogisiert, dann an afrikanische Kliniken verteilt.