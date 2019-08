Unsere Nachbarstädte Trips und Tipps (5) : Atasehir ist modern, jung und aufstrebend

Monheim Historisches finden Besucher des asiatischen Teils von Istanbul auf der anderen Seite des Bosporus.

Die Partnerschaft 2009 begann aĺles mit der Einrichtung der deutsch-türkischen Tanzgruppe am Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim. Deutsche Jugendliche, die türkische Tänze einstudieren, waren damals und sind auch heute noch einzigartig in einer Schule in NRW. Die Gruppe reiste 2010 erstmals nach Atasehir. „Die Stadt Monheim wurde auf unser Projekt aufmerksam, und so kam es 2015 zur Städtepartnerschaft“, berichtet Schulleiter Dr. Hagen Bastian. „Wir gründeten den Verein Atamon, der die Aktivitäten, unter anderem der Kunstschule, der Musikschule, der Gesamtschule, des Sojus initiiert und bündelt“, berichtet Bastian. Das Konzept geht auf, der Austausch ist rege und wird von Bürgermeister Daniel Zimmermann gefördert. Engin Altinova, Lehrer der Tanzgruppe, freut sich besonders, dass eine Orchestergruppe aus Atasehir Ende September in Monheim auftreten wird. Die neuen politischen Verhältnisse in Istanbul versteht er als Zeichen der Hoffnung. „Die CHP ist demokratischer“, sagt Altinova, der inzwischen städtischer Ansprechpartner für diese Städtepartnerschaft ist. Vielleicht erleichtere das die Zusammenarbeit.