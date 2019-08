Mitmachen : Lebenshilfe startet in die Teestuben-Saison

Lebenshilfe startet in die Teestuben-Saison

Langenfeld Die Behindertenhilfe-Vereinigung sucht Unterstützung für ihren Fahrdienst.

Der Donnerstag von 16 bis 18 Uhr ist für zahlreiche Langenfelder Lebenshilfe-Bewohner der „Teestuben-Tag“. In der Teestube der Behindertenhilfe-Vereinigung an der Hardt 68 (Eingang Am Brückentor) werden Kaffee, Tee und erfrischende Getränke und etwas Obst serviert. Im Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt hat die Teestube vor zwei Jahren ein neues Domizil gefunden. Es wird gebastelt, gemalt oder gespielt.