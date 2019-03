Nach Feuer in Krefeld : Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen - Polizei sucht Zeugen

Nach Feuer in Krefeld

Krefeld Am Sonntagmorgen hat es im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Gladbacher Straße gebrannt. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Gladbacher Straße ausrücken. Es brannte im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses.

Wie die Polizei nun mitteilt, kann nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die am Sonntag gegen 6.20 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Eckgebäudes an der Gladbacher Straße bemerkt haben. Das Haus befindet sich gegenüber der Haltestelle Mengshofstraße, neben der Parkplatzeinfahrt eines Supermarktes.