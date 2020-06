Monheim Wohnwagendiebstahl : Polizei fahndet nach Wohnwagendieben

Ein Wohnwagen der Marke Dethlefs wurde gestohlen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Monheim (og) Ein an der Rheinparkallee in Monheim abgestellter Wohnwagen der marke Dethleffs ist in der Zeit von Montag bis Freitag (5. Juni) verschwunden. Das teilt die Polizei mit.

