Zeugen gesucht : Wohnwagen in Hamminkeln gestohlen

Hamminkeln Wer hat gesehen, wie Diebe in Hamminkeln einen Wohnwagen gestohlen haben? Die Polizei sucht Hinweise auch in einem zweiten Fall.

In der Zeit zwischen Sonntag, 1. September, bis Montag, September, entwendeten. Unbekannte einen Wohnwagen, der im Gewerbegebiet an der Straße Loikumer Rott abgestellt war. Der Wohnwagen der Marke Dethleffs ist auf das Kennzeichen WES-QI 204 zugelassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel. 02852 966100. Ferner verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 7.50 Uhr, Zutritt zu einem Büro in einer Pflegeeinrichtung an der Hoogefeldstraße. Hier erbeuteten sie Bargeld. Sachdienliche Hinweise auch hier an die Polizei Hamminkeln, Tel. 02852 966100.