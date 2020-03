Monheim Fahrerfluchten : Unbekannte beschädigen Caravan und Autos

Langenfeld/Monheim (og) Unbekannte haben am Freitag in der Zeit zwischen 11.05 und 11.45 Uhr einen schwarzen Toyota-Geländewagen an der vorderen Stoßstange beschädigt. Schaden: 1000 Euro.

Laut Polizei war der Wagen auf einem Parkplatz an der Hans-Holbein-Straße (Langenfeld) abgestellt. Hinweise nimmt sie unter Tel. 02173 288-6310 entgegen. Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 11.15 Uhr, einen Wohnwagen der Marke Hymer, Typ Taiga 461 Sahara, beschädigt. Der Caravan war auf einem Parkstreifen an der Alfred-Nobel-Straße in Monheim abgestellt. Schaden: etwa 5000 Euro. In der Zeit vom Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, wurde ein roter PKW Nissan Juke auf einem Stellplatz in Höhe Mozartstraße 44 angefahren Der Schaden an der vorderen Tür wird mit 2000 Euro beziffert. Hinweise: Polizei Monheim, Tel. 02173 9594-6350.