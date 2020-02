Polizei : Unbekannte stehlen Caravan

Dreister Diebstahl in Osterath: Unbekannte koppeln Wohnwagen von Geländefahrzeug ab, ehe sie ihn mitnehmen.

(RP) In der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, haben Unbekannte in Osterath einen weißen Wohnwagen mit dem Kennzeichen NE-T 1008 gestohlen. Der Caravan, Marke Knaus Tabbert Azur, stand an der Marie-Curie-Straße. Die Täter koppelten ihn von einer Geländelimousine ab, ehe sie ihn mitnahmen. Über der Deichsel war ein Fahrradträger mit zwei Rädern montiert. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Wohnwagens an die Kriminalpolizei Meerbusch unter Telefon 02131 3000.