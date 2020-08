Monheim : Neuer Fahrplan: Mehr Schulbusse sind unterwegs

Monheim (og) Der neue BSM-Fahrplan gilt ab sofort. Dabei sind die Anpassungen auf den Linien eher gering, teilen die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) mit. Oft verschiebe sich der Plan nur um Minuten, etwa um Anschlüsse zu optimieren.

Pendler sollten sich jedoch kurz rückversichern, ob ihre gewohnten Zeiten noch gelten. Ebenfalls ab sofort gelten die neuen Schulbus-Fahrpläne, die in Abstimmung mit den Schulen und der Stadt entstanden sind. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen hat beispielsweise das Otto-Hahn-Gymnasium den Unterrichtsbeginn und das Schulende am Schulzentrum Berliner Ring entzerrt. Deshalb erhöht die BSM die Anzahl der Fahrten. Informationen zu den neuen Fahrplänen gibt es auf www.bahnen-monheim.de oder unter Tel. 02173 9574-38. Der Ticketverkauf beim Fahrpersonal bleibt weiterhin ausgesetzt, so die BSM.