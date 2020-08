Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr Mobilität in Düsseldorf : Fahrplan wird samstags und abends verdichtet

(von links nach rechts): Florian Reeh (Leiter Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Düsseldorf), Reiner Breuer (Bürgermeister Stadt Neuss), Michael Richarz (Vorstand Technik und Betrieb der Rheinbahn), Elisabeth Heyers (Aufsichtsratsvorsitzende Stadtwerke Neuss), Stephan Lommetz (Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss) und Klaus Klar (Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn) begrüßen am Südpark die Schnellbus-Linie SB53, die zum Fahrplanwechsel am 12. August Neuss und Düsseldorf verbindet. Foto: Rheinbahn

Düsseldorf Zum Fahrplanwechsel der Rheinbahn am 12. August startet auch die Schnellbus-Linie SB53, die Neuss und den Südpark verbindet. An Werktagen sollen viele Linien abends in dichterem Takt fahren.