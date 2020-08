Monheim : Volkshochschule startet am Montag mit neuem Programm

VHS-Leiter Christoph Leven stellt das Programm für das Wintersemester vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In zahlreichen Kursen gibt es zum Semesterstart noch freie Plätze. Hygienevorschriften und Abstandsregeln werden eingehalten. „Auch in diesem Halbjahr ist für jede und jeden etwas Spannendes dabei“, verspricht VHS-Leiter Christoph Leven.

(og) Die Volkshochschule Monheim öffnet nach den Ferien wieder ihre Türen. Am kommenden Montag, 17. August, startet in der Monheimer Volkshochschule das offene Kursprogramm. „Auch in diesem Halbjahr ist für jede und jeden etwas Spannendes dabei“, verspricht VHS-Leiter Christoph Leven.

Die Palette reicht danach von Sprachangeboten über Bewegungs- und Gesundheitskurse bis hin zu zahlreichen Vorträgen und Workshops mit ganz unterschiedlichen Themen. Auch Exkursionen in die Natur sowie Besuche bei Unternehmen der Region stehen auf dem Programm. „Nach den Wochen des Lockdowns und den anschließenden Ferien sind unsere Pforten nun wieder für alle Menschen in der Stadt geöffnet, und wir freuen uns wirklich sehr, ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm anbieten zu können, das allen Menschen offen steht“, lädt Leven ein.

Die Beachtung der Hygieneschutz-Vorgaben aufgrund der aktuellen Corona-Lage führt auch in der heimischen VHS zu Anpassungen. So wurde beispielsweise die Personenzahl für viele Kurse limitiert, um in den Räumen alle Sicherheitsabstände gewährleisten zu können.