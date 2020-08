Langenfeld : Betriebshof bittet um Hilfe beim Gießen

Alle verfügbaren Mitarbeiter der Gartenbauabteilung kümmern sich in diesen Tagen ausschließlich um das Gießen der städtischenGrünflächen und Bäume; so wie hier am Berliner Platz. Foto: Stadt Langenfeld/Andreas Voss

Langenfeld In der aktuellen Hitzeperiode schafft es das Team des Betriebshofs nicht, auf allen städtischen Grundstücken Bäume, Pflanzen und Blumen mit Wasser zu versorgen.

In Langenfeld bereits seit mehreren Jahren bewährt sind laut Steinbacher die so genannten „Tropfsäcke“. Sie sind an den Baumstämmen angebracht und werden mit Wasser gefüllt, das sie langsam an den Baum abgeben. Von diesen nur alle zwei Tage aufzufüllenden Wasserspendern sind Steinbacher zufolge inzwischen 350 Stück im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.