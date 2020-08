Langenfeld : Eigentümer zahlen für Brandschutz

Wohnungseigentümer Ulrich Göbel beklagt sich über die Ausgabe für zusätzlichen Brandschutz für vier Mehrfamilienhäuser an der Haus Gravener Straße. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Für vier Mehrfamilienhäuser an der Haus Gravener Straße muss ein zweiter Rettungsweg und ein Provisorium finanziert werden. Über die plötzlich fälligen Kosten ärgert sich Wohnungseigentümer Ulrich Göbel.

Ulrich Göbel (70) wohnt mit seiner Frau seit Jahrzehnten an der Haus Gravener Straße 68. Und das sehr gerne, wie er sagt. Ihre Eigentumswohnung liegt im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Wegen eines Schreibens der Hausverwaltung ist Göbel erzürnt. In dem Rundbrief werden die Wohnungseigentümer der insgesamt vier aus den 1970er-Jahren stammenden sechsgeschossigen Häuser über einen wegen des Brandschutzes fehlenden zweiten Rettungsweg informiert. Die städtische Bauaufsicht habe den Mangel festgestellt und Abhilfe gefordert. Dazu mussten jetzt zunächst so genannte Gerüsttürme aufgestellt werden. „Wie kann das sein, dass plötzlich neue Anforderungen gestellt werden?“, meinte Göbel, als er sich an den Bürgermonitor unserer Zeitung wandte.

In seinen Augen sei die kurzfristig angeordnete und mit Kosten für die Eigentümer der 72 auf die vier Häuser verteilten Wohnungen verbundene Umsetzung „reine Willkür“, sagt Göbel. „In Langenfeld gibt es so viele vergleichbare Häuser. Warum will die Stadt innerhalb so kurzer Zeit bei uns ein Exempel statuieren?“

Seitens der Hausverwaltung Lürwer GmbH (Solingen) versicherte Robert Weber indes im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die den Wohnungseigentümern mitgeteilten Vorhaben mit der Langenfelder Stadtverwaltung abgestimmt seien. „Es gibt da überhaupt keine Kontroverse mit uns. Und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbeirat haben wir den Auftrag für die Aufstellung dieser Gerüsttürme erteilt.“ Bei einer routinemäßigen Brandschau der Tiefgaragen hatte die städtische Bauaufsicht festgestellt, dass die vier Wohnhäuser an der Haus Gravener Straße alle nicht über einen zweiten Rettungsweg verfügen.

Den dort schon kurzfristig fälligen Handlungsbedarf konkretisierte auf Anfrage des Bürgermonitors Michael Hüther von der städtischen Bauaufsicht. „Im Falle eines Brands in den obersten Etagen braucht die Feuerwehr beim Löscheinsatz ihre langen Drehleitern.“ Aufstellflächen für die großen Löschwagen seien nach den in jüngster Vergangenheit aufgrund von katastrophalen Großfeuern verschärften Anforderungen des Brandschutzes in dieser Wohnanlage unzureichend vorhanden. „Meist wird der Boden mit Rasengittersteinen tragfähig gemacht.“ Auch kämen die großen Feuerwehrautos dort nicht gut durch.