Aktuelle Corona-Zahlen für den Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt erneut an

Kreis Mettmann Die Zahl der Infizierten liegt am Mittwoch mit 111 um 5 höher als am Dienstag. Das meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann. Ein 58-jähriger Velberter ist verstorben.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 111 Infizierte, davon in Erkrath 4, in Haan 2, in Heiligenhaus 27, in Hilden 8, in Langenfeld 8, in Mettmann 21, in Monheim 16, in Ratingen 7, in Velbert 15 und in Wülfrath 3.