Corona-Ticker : Coronavirus: 6 Infizierte in Langenfeld, 4 in Monheim

Laboruntersuchung einer Speichelprobe. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 79 Infizierte (am Samstag waren es noch 70), davon wohnen 6 in Langenfeld und 4 in Monheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem gibt es aktuell in Erkrath 3 Infizierte, in Haan 5, in Heiligenhaus 10, in Hilden 7, in Mettmann 3, in Ratingen 25, in Velbert 16 und in Wülfrath 0. Insgesamt 1243 Menschen gelten inzwischen als genesen. Bislang zählt der Kreis Mettmann 82 Corona-Tote. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 10,5.

(mei)