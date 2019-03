Monheim: Monheim bittet zum Tanz

Monheim Die SG Monheim setzte bei der fünften Auflage von “Monheim tanzt” auf Gemeinschaft, Vielfalt und Kreativität.

Fast jeder Tanz erzählt an diesem Abend eine Geschichte. Im einen Moment stehen noch sechs junge Damen mit bunten Kleidern im Stil der 1960er Jahre im Rampenlicht und führen gemeinsam den „Twist“ vor. Im nächsten werden sie plötzlich von einer in schwarz gekleideten Bande eingekesselt und bedroht. Die Angelegenheit lässt sich dann aber doch tänzerisch lösen. Der Kreativität ist bei der Tanzgala der SG Monheim am Samstagabend keine Grenzen gesetzt. Im gedimmten Licht der Sporthalle des Otto-Hahn-Gymasiums reichen die Kostüme vom typischen Tanzgarden-Outfit über die bayrische Tracht bis zur Bankräuber-Verkleidung. Immer wieder ändert sich die Musikrichtung von Popmusik zu Elektro oder Schlager. Auf der Tribüne sind fast alle Plätze besetzt. Neben Monheimer Tanzgruppen treten auch Tänzer aus den Partnerstädten auf. Die Gäste aus Delitzsch, Malbork und Atasehir machen „Monheim tanzt“ erstmals zu einer internationalen Gala.