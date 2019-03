Senioren auf jück: Monheimer besichtigen berühmte Orgel-Werkstatt

Das Zwar-Netzwerk war zu Gast bei der Firma Klais in Bonn.

Ob Altenberger Dom, Hamburger Michel oder Elbphilharmonie – Orgeln der Firma Johannes Klais erklingen in prominenten Bauwerken. Eine Gruppe des Monheimer Zwar-Netzwerks hat jetzt die Klais-Werkstatt in Bonn besichtigt. „Zwar“ steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ und wendet sich an über 55-Jährige, die sich zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten treffen.

Werkstatt-Leiter Stefan Hilgendorf führte durch den Betrieb. Anhand eines funktionsfähigen kleinen Orgelmodells erklärte er anschaulich alle Bauelemente. Das Unternehmen Klais besteht seit 1882 in Bonn und fertigt mit heute etwa 70 Mitarbeitern Orgeln für Konzertsäle, Kirchen und Kathedralen in der ganzen Welt. Die Orgeln werden am jeweiligen Ziel installiert, sei es in Australien, in den USA oder in Russland. In Monheim stehen Klais-Kirchenorgeln in St. Gereon und St. Dionysius. Die Monheimer Organistin Ute Merten war mit der Zwar-Gruppe unterwegs und wird Interessierten später eine der beiden Orgeln vorstellen.