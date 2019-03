Im Aufwind: SSV Berghausen wächst im Jubeljahr

Langenfeld Zu seinem 50-jährigen Bestehen gewinnt der Verein neun Prozent Mitglieder hinzu.

Der SSV Berghausen hat im Jubiläumsjahr 2018 unter dem Strich insgesamt 56 Mitglieder hinzugewonnen. Zum Jahresende zählte der Verein 688 Mitglieder – neun Prozent mehr als Anfang 2018. Dies teilte der 1. Vorsitzende Wolfgang Wollenberg in der Jahreshauptversammlung mit.

Zu seinem 50-jährigen Bestehen verzeichnete der SSV einen Zuwachs von 45 Kindern und Jugendlichen auf 372 (Vorjahr 327). Bei den Erwachsenen gab es ein Plus von elf auf 316. Die einzelnen Abteilungen zählten Ende 2018 so viele Mitglieder: Fussball 434 (Vorjahr 405, +29; Gymnastik 138 (106, +32);Tischtennis 99 (105, - 6); Volleyball 17 (16, +1). Die Statistik nach Geschlechtern: Männlich 561 (Vorjahr 526), weiblich 127 (106).

Berghausen überzeugt trotz personeller Not

Was die sportliche Situation angeht, stellte Wollenberg eine sinkende Qualität der Jugendmannschaften beim Fußball fest. „Eine positive Aussicht ist, dass wir höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison wieder eine A-Jugendmannschaft melden können“, sagte der SSV-Chef. Beim Tischtennis sei der Aufnahmestop bei den Schülern inzwischen aufgehoben, da der „Anmeldeboom vorbei ist und die Lage sich normalisiert hat“. Die Anbringung von Blendschutzfolien an der Fensterfront der Turnhalle sei bisher nicht vorangekommen. „Das Thema entwickelt sich zu einer Never-ending-Story“, kritisiert Wollenberg.