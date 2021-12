Monheim vierte Corona-Welle : Impfteam bietet am Sonntag Termine an

Impfteam bietet am Sonntag Termine an

Monheim Die Marienburg ist offizielles Zentrum des Kreises Mettmann. Inzwischen sind vier Ärzte an Bord. Die Impftermine werden unter www.impfenmonheim.de abgewickelt.

(elm) Alexander Zimmer ist ein Meister darin, eine missliche Lage in etwas Positives zu wenden. Die vierte Corona-Welle hat das Team der Marienburg erneut mit Stornierungen überflutet. „In den vergangenen zwei Wochen lag die Quote bei 90 Prozent, erneut steht für uns Kurzarbeit an“, sagt der Veranstaltungsfachmann und Pächter des denkmalgeschützten Gebäudes. Ihn und sein Team plagten erneut existenzielle Ängste.

Inzwischen hat er im Auftrag des Kreises Mettmann wieder den Testbetrieb aufgenommen. Dabei kam ihm folgende Erkenntnis: „Das sind ja genau die ,Problemkinder‘, wer sich jetzt testen lassen muss, ist nicht geimpft.“ Deshalb hat er Anfang Dezember einen Aufruf an alle Monheimer Ärzte und Apotheker gestartet und sie um Mithilfe beim Aufbau einer eigenen Impfstation an der Marienburg gebeten. Gestartet sei man in Kooperation mit der Praxis Reichert, Ritter & Kollegen sowie der Sandberg Apotheke in Monheim. Inzwischen sind vier Ärzte an Bord. Die Impftermine werden unter www.impfenmonheim.de abgewickelt. Während die Ärzte beraten und impfen, kümmere sich das Marienburg-Team um die Koordination der Wartenden, die Ausgabe der Aufklärungsbögen und das Einlesen der Krankenkassenkarten, erklärt Zimmer die Arbeitsteilung.