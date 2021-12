Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann Mehr als 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Es gab zwei weitere Todesfälle, womit innerhalb einer Woche 14 Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet eine Corona-Infektion nicht überlebt haben.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 2920 Infizierte erfasst, 67 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 298 (+9; 35 neu infiziert), in Haan 160 (+3; 21 neu), in Heiligenhaus 206 (+9; 21 neu), in Hilden 290 (-5; 24 neu), in Langenfeld 255 (-13; 16 neu), in Mettmann 239 (+13; 29 neu), in Monheim 292 (-9; 18 neu), in Ratingen 537 (+33; 80 neu), in Velbert 563 (+24; 56 neu) und in Wülfrath 80 (+3; 3 neu).