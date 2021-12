In Baumberg : Hölzchenmarkt noch bis Samstag

Monheim Es gelten für alle ab 18 Jahren die 2G-Regeln. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert und dokumentiert die Einhaltung stichprobenartig.

Zum Abschluss der Modernisierungsarbeiten findet in der Holzweg-Passage zum Jahresausklang erstmals ein kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt statt. Auf dem Hölzchenmarkt werden bis Samstag kleine Leckereien, weihnachtliche Geschenkartikel und außergewöhnliche Handwerksarbeiten von lokalen Händlern angeboten. Auch das Gastronomieangebot lockt Besucher an. Weihnachtssterne und geschmückte Weihnachtsbäume sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente im Einkaufszentrum. Die Holzweg-Passage lädt an diesen Tagen zu einem kleinen weihnachtlich-nachbarschaftlichen Highlight in Baumberg ein. Die Buden des Hölzchenmarktes sind noch am Freitag von 11 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Am Samstag wird ein Bläser-Ensemble der städtischen Musikschule um 11 und 12 Uhr aufspielen. Es gelten für alle ab 18 Jahren die 2G-Regeln. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert und dokumentiert die Einhaltung stichprobenartig. Der Baumberger Hölzchenmarkt ist bewusst nicht zu eng aufgebaut. Die Corona-Schutzverordnung empfiehlt auch im Freien das Tragen einer Maske. RP-Foto: Matzerath