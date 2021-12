Handball, Regionalliga : Partie der SGL gegen den OSC ist abgesagt

SGL-Coach Lars Brümmer (Mitte) und seine Handballer sind erst am 14. Januar wieder in der Regionalliga gefordert. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wegen mehrerer Corona-Fälle beim OSC Rheinhausen gehen die Handballer der SG Langenfeld früher als geplant in die Winterpause. Am 14. Januar geht es für den Regionalligisten bei der HG Remscheid weiter.

Die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) verabschieden sich vorzeitig in den Weihnachtsurlaub – das allerdings unfreiwillig. Weil der kommende Gegner OSC Rheinhausen mit mehreren Coronafällen zu kämpfen hat, wurde die für Samstag (19 Uhr) in Langenfeld geplante Partie auf einen noch nicht bestimmten Zeitraum verlegt. Damit bestreitet das Team von Trainer Lars Brümmer, das mit nur 3:17 Punkten um den Klassenerhalt kämpft, in diesem Jahr kein Spiel mehr.