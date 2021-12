Hilfe in Langenfeld : Allianz spendet Maltesern 3000 Euro

Hilfe in Langenfeld

Langenfeld Die Langenfelder Gruppe der Hilfsorganisation schaffte von dem Geld eine Zeltheizung an. Die Allianz unterstützt bereits seit mehr als 30 Jahren Hilfsorganisationen bei der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Dank einer großzügigen Spende konnten die Langenfelder Malteser eine zusätzliche mobile (Zelt-)Heizung anschaffen, um bei künftigen Einsätzen der Malteser-Katastrophenschutzeinheit weiterhin Betroffenen und Einsatzkräften eine warme Unterbringung zu ermöglichen. Jetzt übergab Robert Sterflinger, von der gleichnamigen Allianz Agentur in Düsseldorf, eine Spende in Höhe von 3000 Euro an Jens Huppert, ehrenamtlicher Leiter der Fachgruppe Technik und Logistik der Langenfelder Malteser. Auch der Malteser-Dienststellenleiter Christian Nitz war dabei.