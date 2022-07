Tag des Hörens in Monheim : Klang-Aktion startet auf dem Ernst-Reuter-Platz

Tag des Hörens in Monheim

Monheim Am Tag des Zuhörens am Montag, 18. Juli, laden Klangkünstler Frank Schulte und das Sojus 7 dazu ein, Teil einer Klanginstallation auf dem Ernst-Reuter-Platz zu werden.

(og) Mikrofone und Monitore zeichnen den Klang des Platzes auf, kündigt Ulf Kneiding vom Sojus-Team an. Die Aufnahme wird live im Radio Rakete ausgestrahlt. Die Feldaufnahme des Ernst-Reuter-Platzes soll später in eine akustische Weltkarte eingefügt werden. Diese ist unter https://aporee.org abrufbar.

Schulte soll im kommenden Jahr in Monheim ein Klangkunstfestival organisieren. Am Montag zwischen 16 und 19 Uhr hört er im Sojus 7-Café „Zum goldenen Hans“, Ernst-Reuter-Platz 14, zu: „Hören ist eine Sinnesschulung die geübt werden will, um das Bewusstsein für das konkrete Lebensumfeld der Menschen zu steigern.“