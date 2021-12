Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann : Kurzarbeit hält Job-Markt in der Balance

Kurzarbeit hält Job-Markt in der Balance

Berufsberatung in der Mettmanner Galerie Königshof: Susanne Herzgen (Bundesagentur für Arbeit) im Gespräch mit einem einen Passanten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Die Erholung am Arbeitsmarkt aus dem Sommer 2021 ist jedoch perdu. Lieferprobleme und die vierte Coronawelle sind hierfür die Ursache.

Corona hat den Arbeitsplätzen im Kreis Mettmann 2021 nichts anhaben können. Sie blieben im Vergleich zum Vorjahr mit rund 195.000 stabil. Dazu hat vor allem die Möglichkeit beigetragen, Beschäftigte in Kurzarbeit schicken zu können. „Das hat auch 2021 viele tausend Arbeitsplätze gesichert“, sagte der Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, Karl Tymister, am Donnerstag. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Jobcenters ME-activ, Nathalie Schöndorf, zog Tymister eine Jahresbilanz. Als Verlierer der Pandemie benannten Tymister und Schöndorf vor allem Frauen und Selbstständige im Bereich der Gastronomie. Die Arbeitslosigkeit sei 2021 deutlich gesunken, aber immer noch höher als vor der Cotona-Krise.

Mehrfach betonten die Experten, dass Fachwissen und Qialifikation am Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann gefragt sei. Selbst in der Krise sei die Beschäftigung bei Höherqualifizierten angestiegen. Demgegenüber machten Ungelernte und Helfern nur noch einen Anteil von 20 Prozent aller Arbeitsplätze aus, Tendenz weiter abnehmend. Schöndorf stellte heraus, dass das Jobcenter rund 400 Landzeitarbeitslose wieder an den Arbeitsmarkt habe heranführen können. „Dies sind sehr individuelle Qualifizierungsprozesse – sagte sie.