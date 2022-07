Monheim Baumberg : Müllhaufen in Brand gesteckt

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf einen Pkw übergriff. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Monheim (elm) Am Samstagmittag, gegen 11.40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in Monheim zu einem Brand an der Hegelstraße in Baumberg gerufen. Zeugen hatten bemerkt, dass auf einem Parkplatz in Höhe des Hauses Nr. 56 Sperrmüll brannte, der dort zuvor neben einem Baucontainer gelagert worden war.

Die Monheimer Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Damit konnte sie eine weitere Ausbreitung des Feuers auf ein in unmittelbarer Nähe parkendes Fahrzeug verhindern. Sie konnte indes nicht verhindern, dass der Baucontainer und darin gelagerte Materialien von der Brandhitze beschädigt wurden. Der genau entstandene Sachschaden kann laut Polizei nicht beziffert werden.