Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Mindestens drei Verletzte nach Brand in Hotel

Update Mönchenglabach Das Feuer brach in der Sauna aus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für dessen Landung wurde die Hermann-Piecq-Anlage gesperrt.

Im Mercure Hotel an der Hohenzollernstraße ist am späten Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 17.30 Uhr war der Feuerwehrleitstelle gemeldet worden, dass es im Sauna- und Wellnessbereich des Hotels brennt. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es mindestens drei Verletzte, sagte Einsatzleiter Marco Jennißen am Abend. Eine junge Frau habe bei dem Feuer Verbrennungen erlitten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Köln geflogen. Für die Landung des Helikopters musste der Kreuzungsbereich Hermann-Piecq-Anlage/Kaldenkirchener Straße gesperrt werden. Auch die anderen beiden Verletzten müssen stationär behandelt werden. Sie wurden in Mönchengladbacher Krankenhäuser (Elisabeth und Maria Hilf) gebracht.