Monheim Berliner Viertel : Blaues Band soll Berliner Viertel aufwerten

Monheim Was sagen eigentlich Bewohner des Berliner Viertels zum dem geplanten Kunstwerk von Alicja Kwande, das die Brandenburger Allee verändern soll? Lieber erst einmal das Müll- und Rattenproblem lösen.

Die Sitzbänke, die zu einem bequemen Aufenthalt in dem autofreien Grünzug einladen, sind schon da, seitdem die Brandenburger Allee 2010 umgestaltet wurde. Aber, je nachdem, wo sie aufgestellt sind, ist die Kulisse gar nicht so reizvoll: eine Kinderküche, Einzelteile einer einst ausladenden Sitzlandschaft, zerfledderte Kleidung, zerstreutes Plastikspielzeug, eine Kommode, die Schubladen halb herausgezogen, Schuhe, Laminatpaneele….gleich mehrere Sperrmüllhaufen entlang der Brandenburger Allee vermitteln diesen Eindruck von Unordnung und Vernachlässigung – der aber trügt: „Gestern sah es hier noch schlimmer aus, hier hat der Betriebshof heute Morgen Müll weggeräumt“, sagt Peter Weidenbach, der gerade seine beiden Hunde ausführt.

Aber die Erfahrung mit dem Sperrmüll sei, dass, wenn das Chaos an einem Tag beseitigt wurde, sich schon am Tag darauf die ersten Schichten des nächsten Müllberges ablagerten, berichtet David Dünnwald. „Man kann hier ja niemanden hin einladen, man muss sich für diese Unordnung schämen“, sagt Marietta (70). Eine Folge beklagt Susanna Engels (33): „Hier gehen überall die Ratten spazieren.“

Das Kunstwerk befindet sich noch nicht in der Produktionsphase. Der Zeitplan für die Installation befindet sich laut Zimmermann derzeit noch in Abstimmung mit der Künstlerin und ihrem Team.

Das Müll- und Rattenproblem im Berliner Viertel ist etwas, durch das sich viele Bewohner in ihrem Wohnkomfort stark beeinträchtigt fühlen. „Bevor man hier ein Kunstwerk für 3,9 Millionen Euro installiert, gäbe es sicherlich sinnvollere Anlagemöglichkeiten“, sagt Dünnwald (27) auf die Pläne für das Kunstwerk „Blaues Band“ angesprochen. Er nennt dabei solch existenzielle Themen wie die Tafel des SKFM und den Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

Und auch, wenn die meisten Befragten einräumen, dass es im Viertel natürlich viele Kinder gebe, die sich über weitere Spielmöglichkeiten freuen würden, heißt es dann einschränkend: Es gibt ja schon an allen Ecken und Enden im Viertel Spielplätze. Gerome Büler (18), Sahin Chotza (21) und Bilal Elmouden (22) vermissen da ganz klar Treffpunkt für Jugendliche. „Wir würden uns bei Regen auch gerne an einem überdachten Ort treffen können“, sagt Sahin. Aus dem Haus der Jugend sei man ja inzwischen herausgewachsen. Gerome zieht es in der Freizeit sowieso eher in die benachbarten Großstädte. „Monheim ist langweilig.“