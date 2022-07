Am Anfang steht die Thermografieaufnahme : Thermografie zeigt Verluste auf

Am Anfang steht die Thermografieaufnahme

Langenfeld Viele Hauseigentümer unterschätzen die Vorteile von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Dabei sind die Einsparmöglichkeiten weit höher als viele denken – je nach Gebäude sind bis zu 80 Prozent möglich.

Der Blick in die Statistik zeigt, dass rund 85 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland Ein- und Zweifamilienhäuser sind. Rund 40 Prozent des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes in Deutschland geht auf den Gebäudesektor zurück.