Freiwilligenagentur Langenfeld : Freiwilligenagentur sucht in Langenfeld Ehrenamtler

Langenfeld Die Stadt Langenfeld sucht Ehrenamtliche für viele Bereiche. Wer an einer Tätigkeit interessiert ist, kann sich bei der städtischen Freiwilligenagentur informieren, wirbt Stadtsprecher Andreas Voss.

Informationen gibt es in der Freiwilligenagentur im Pavillon am Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Telefonisch ist die Freiwilligenagentur unter 02173 794-2140 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@langenfeld.de erreichbar.