Überfall in Monheim : Jugendlicher beraubt und verletzt 85-Jährige

Monheim Die Polizei sucht dringend Zeugen für einen Überfall am Sonntagnachmittag in Monheim, bei dem eine Seniorin leicht verletzt wurde.

Ein Jugendlicher hat am Sonntag, 3. Juli, die Handtasche einer Seniorin in Monheim am Rhein geraubt. Gegen 17 Uhr war die 85-jährige Monheimerin zu Fuß auf der Opladener Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 49 zog ein Jugendlicher zunächst an ihrer Handtasche und stieß die Seniorin anschließend zu Boden. Durch den Sturz wurde die Seniorin leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Behandlung.