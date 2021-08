Polizeibericht : Einbrecher erbeuten Bargeld

Einbrecher haben in Monheim mehrere tausend Euro erbeutet. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

(og) Mehrere tausend Euro Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Mehrfamlienhaus an der Sperberstraße erbeutet. Das teilt die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin – von Sonntag 10 Uhr bis Montag 15 Uhr – genutzt haben, um in die Wohnung einzubrechen. Wie der oder die Täter unbemerkt ins Gebäude gelangt sind und sich Zutritt zur Wohnung verschafft haben, ist nicht geklärt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.