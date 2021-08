Werbe-Kampagne : Lokalhelden suchen Models für neue Kampagne

Monheim Händlerinnen und Händler, Dienstleistende oder Gastronomie – viele von ihnen bieten ihre Angebote auch über die Internetplattform der Monheimer Lokalhelden (www.monheimer-lokalhelden.de ) an.

(RP) Unterstützt wird das Projekt von der städtischen Wirtschaftsförderung. Nun werden zwei Models (m/w/d) für eine neue Kampagne gesucht. Als Honorar gibt es jeweils einen Online-Gutschein der Monheimer Lokalhelden von 100 Euro. Das Foto-Shooting findet am Dienstag, 24. August, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr statt. Die Models sollen die Kundschaft der Monheimer Lokalhelden darstellen. Altersbedingung: zwischen 25 und 60 Jahren. Bewerbungen – mit Angabe zur Motivation samt Bild und persönlichen Informationen – gehen an E-Mail monheimerlokalhelden@monheim.de. Anmeldungen werden bis Montag, 9. August, 18 Uhr, angenommen.