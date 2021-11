Automatensprengung in Wegberg : Zeugen warfen mit Flaschen auf Täter

Wegberg Nach der Sprengung eines Commerzbank-Automaten am frühen Dienstagmorgen sind neue Details ans Licht gekommen. Die Täter wurden durch Zeugen gestört, konnten aber trotzdem Beute machen.

(cpas) Nach der Sprengung eines Geldautomaten auf der Bahnhofstraße in Wegberg am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei neue Details bekannt gegeben. Demnach haben Zeugen, die offenbar durch die laute Detonation aufmerksam geworden waren, versucht, die Täter zu vertreiben. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Zeugen Flaschen nach den Tätern und sprachen sie „lautstark an“. Die bislang unbekannten Täter flüchteten daraufhin mit einem Fahrzeug. Nachbarn, die die Sprengung mitbekommen hatten, berichteten von zwei dunkel gekleideten Männern, die vermutlich in einem dunklen VW Golf R flüchteten.

Der Fall hatte am Dienstag in Wegberg für viel Aufsehen gesorgt, zumal es die zweite Automatensprengung binnen weniger Monate war. Schon am 12. August hatten Unbekannte in der Deutschen Bank nur knapp 300 Meter vom jetzigen Tatort entfernt, Sprengsätze gezündet und damit in dem Gebäude große Schäden angerichtet.